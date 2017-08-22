Все случаи причинения телесных повреждений, зарегистрированных в Армении за сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки полиции Армении, все 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период с 21 по 22 августа, раскрыты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.



Одновременно зарегистрировано 3 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто 9 случаев кражи, по 2 случая мошенничества и хулиганства, по 1 случаю присвоения, уклонения от уплаты налогов и киберпреступности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи и умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.