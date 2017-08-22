Более 2,5 тысяч человек остались без крова после землетрясения на Искье

Около 2,6 тысячи человек остались без крова в результате землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на итальянском острове Искья в Тирренском море, сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли.

По словам руководителя ведомства, который во вторник утром провел на Искье совещание с мэрами всех населенных пунктов острова, примерно 2 тысячи человек лишились крыши над головой в курортном городке Казамиччола-Терме и еще около 600 — в местечке Лакко-Амено. Именно в двух этих населенных пунктах на северном побережье Искьи были зафиксированы наибольшие разрушения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Боррелли отметил, что на Искье не планируется создавать палаточный городок. Все граждане, лишившиеся жилья, будут размещаться в многочисленных отелях и других объектах туристической инфраструктуры.

По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

По последним данным местных властей, в результате землетрясения погибли две женщины, ранены 39 человек.