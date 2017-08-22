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Выставка-ярмарка армянских продуктов откроется в Северном Бутове


21 августа в Москве в одном из густонаселенных районов - Северном Бутове открылась ярмарка армянских продуктов, на которой представлена продукция предприятий сельхозпереработки,легкой промышленности, сувениры. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении.  Ярмарка организована Торгвым представительством РА в РФ в соответствии с планом, развития экспорта, разработанным Министерством экономического развития и инвестиций РА при участии Посольства РА в РФ и по договоренности с Департаментом торговли и услуг Москвы. Ярмарка продлится до 27 августа.

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