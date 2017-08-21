Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15 человек. Об этом заявил в понедельник советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, среди жертв терактов семь женщин, восемь мужчин. В полиции сообщили национальности погибших: шесть испанцев, трое итальянцев, двое португальцев, бельгиец, американец, канадец и австралиец.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек и более 130 пострадали. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В этом инциденте погиб один человек и шесть получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).





