Температура воздуха в Армении в ближайшие три дня повысится на 2-3 градуса, затем настолько же понизится, Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армгидрометцентр МЧС Армении.

Температура воздуха в Армении с 24-го августа понизится на 2-3 градуса.

В Ереване с понедельника по среду столбик термометра в дневные часы достигнет 37-38 градусов, а в четверг и пятницу слегка опустится до 35-36 градусов.При это 21-25 августа по всей республике ожидается погода без осадков.Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.