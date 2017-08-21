Артур Алексанян и Карапет Чалян начали свои выступления на первенстве мира с побед

Члены сборной Армении по борьбе греко-римского стиля, олимпийский чемпион Артур Алексанян и Карапет Чалян начали свои выступления в 1/16 на первенстве мира с побед.

Ранее Артур Шагинян проиграл болгарскому борцу Николаю Барякову со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что борцы греко-римского стиля вступают в состязания на первенстве мира. Варшам Боранян стартует с 1/16 финала; Карапет Чалян также стартует с 1/16 финала; Артур Шагинян стартует с отборочного этапа; Артур Алексанян – олимпийский чемпион, не участвует в жеребьевке. Он получил первый номер, и стартует с 1/16 финала.

Предварительные схватки начнутся в 12:00 по ереванскому времени, финальные – в 21:00.