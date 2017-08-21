Авиация ВКС России уничтожила более 200 боевиков ИГ под Дейр-эз-Зором

Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков ИГ ( запрещена в РФ), направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны, выдавливаемые сирийскими войсками и ВКС России с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс террористы ИГ в течение августа пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр-эз-Зор.

"Разгром ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республики", - подчеркивают в российском военном ведомстве.