В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков

В Братеевском каскадном парке Москвы завершился Международный фестиваль фейерверков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. В этом году программа фестиваля получила название "Москва на семи холмах" и была посвящена 870-летию столицы. 19 августа выступили пиротехнические команды из Японии, Армении, Австрии и Румынии. 20 августа зрители увидели шоу команд из России, Китая, Хорватии и Бразилии. Выступления конкурсантов оценивало международное жюри, в состав которого вошли эксперты из России, Словении, Казахстана и Португалии.

Всего за два дня участники конкурса произвели около 60 тыс. залпов, используя около 27 т пиротехники.