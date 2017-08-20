В зоне отдыха города Севан сгорел вагончик-времянка

20 августа в 11:38 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в зоне отдыха города Севан горит вагончик-времянка.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был локализован в 12:20 часов, потушен – в 13:28.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, полностью сгорел жилой вагончик-времянка (около 18 кв/м) и участок с травой (около 5 кв/м).