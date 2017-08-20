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В зоне отдыха города Севан сгорел вагончик-времянка


20 августа в 11:38 часов  в МЧС РА поступил сигнал о том, что в зоне отдыха города Севан горит вагончик-времянка.

На место выехал боевой  расчет.

Огонь был локализован в 12:20 часов,  потушен – в 13:28.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, полностью сгорел жилой вагончик-времянка (около 18 кв/м) и  участок с травой (около 5 кв/м).



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