Борцы греко-римского стиля  уже в Париже

Сборная Армении по греко-римской борьбе уже в Париже.

Как передает Арменпресс, Армению во Франции будет представлять Вазген Хачатрян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Варшам Боранян (71 кг), Карапет Чальян (75 кг), Максим Манукян (80 кг), Артур Шагинян (85 кг), Артур Алексанян (98 кг).

В первый день соревнований – 21 августа начнут выступления олимпийский чемпион Артур Алексанян, Артур Шагинян, Карапет Чальян и Варшам Боранян.

Борцы вольного стиля выйдут на соревнования 25 августа.