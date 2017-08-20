Борцы греко-римского стиля уже в Париже
Сборная Армении по греко-римской борьбе уже в Париже.
Как передает Арменпресс, Армению во Франции будет представлять Вазген Хачатрян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Варшам Боранян (71 кг), Карапет Чальян (75 кг), Максим Манукян (80 кг), Артур Шагинян (85 кг), Артур Алексанян (98 кг).
В первый день соревнований – 21 августа начнут выступления олимпийский чемпион Артур Алексанян, Артур Шагинян, Карапет Чальян и Варшам Боранян.
Борцы вольного стиля выйдут на соревнования 25 августа.
- 15:07 Надеюсь, сумеем сделать что-то значительное для своей страны – Аркадий Мкртчян
- 13:54 В этом году удача на нашей стороне – Генрих Мхитарян
- 13:47 В Армении погода ожидается без осадков
- 13:39 Юра Мовсисян вышел на замену в конце матча
- 13:36 Делом о нападении на людей в Сургуте займется главное следственное управление СКР
- 13:33 Камо Ованисян помог команде «Торпедо-БЕЛАЗ» одержать победу
- 13:00 ДТП на перекрестке улиц Бабаджаняна-Андраника
- 12:56 Мощь, сила, темп: Тьери Анри – о Генрихе Мхитаряне
- 12:32 Борцы греко-римского стиля уже в Париже
- 11:50 При содействии диаспорской молодежи в Джрашене открыт детский сад
- 11:35 Мэр Еревана встретился с президентом действующего в США спортклуба «Айастан»
- 19.08-17:46 В Японии девять человек попали в больницы после удара молнии
- 19.08-17:02 Температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
- 19.08-16:59 Анонс мероприятий на 21 августа
- 19.08-16:54 Анонс мероприятий на 20 августа
- 19.08-16:38 Трамп заявил о принятии новых решений по Афганистану
- 19.08-16:34 В Армении пройдет первая Международная летняя школа по теоретической физике
- 19.08-16:10 В Афганистане ликвидирован один из командиров Талибана
- 19.08-16:03 Абсурдно, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – Шаварш Кочарян
- 19.08-15:43 9 человек госпитализированы в результате ДТП на трассе Ереван-Севан
- 19.08-15:28 Взрыв прогремел на окраине сирийского города Латакия
- 19.08-15:16 Испания сохранила уровень террористической угрозы, но усилила меры безопасности
- 19.08-14:41 СМИ: более 50 человек остаются в больницах после терактов в Каталонии
- 19.08-14:33 Генрих Мхитарян – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»
- 19.08-14:25 Армия Ливана освободит от ИГ 120 квадратных километров сирийской границы
- 19.08-14:23 Полиция исключила теракт как основную версию нападения в Сургуте
- 19.08-13:52 На этой неделе противник нарушил режим прекращения огня 220 раз
- 19.08-13:50 Испанская полиция ищет главного подозреваемого в теракте в Барселоне
- 19.08-13:38 Советник Роухани: для Ирана Армения – мост для выхода на рынки Евразии и Европы
- 19.08-12:57 Шармазанов ответил на предложение Багратяна заменить название «Айастан» на «Армению»
- 19.08-12:49 СМИ: на востоке Индии из-за наводнения погибли более 150 человек
- 19.08-12:45 Эффективные новации полностью исключат ограбление банкоматов в Армении
- 19.08-12:36 Московский «Арарат» отметил третью победу подряд
- 19.08-12:30 Глава МИД России Сергей Лавров может в августе посетить регион Персидского залива
- 19.08-11:57 Министр ЧС РА наградил экипаж самолета ИЛ-76 МЧС РФ
14:52, 14.08.2017
Просмотрели 1697 раз Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы сотрудничества
14:03, 14.08.2017
Просмотрели 1519 раз Во Владимире освятили армянскую церковь, для облицовки которой привезли 250 тонн армянского туфа
17:35, 15.08.2017
Просмотрели 1398 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии
13:52, 14.08.2017
Просмотрели 1281 раз Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи
11:33, 14.08.2017
Просмотрели 1218 раз Премьер-министр Армении Карен Карапетян и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обсудили повестку армяно-казахских экономических связей