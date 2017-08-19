Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса


20-21 августа в республике погода ожидается без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в  МЧС РА, ветер ожидается юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха   повысится на 3-4 градуса.

В Ереване также погода ожидается без осадков.



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