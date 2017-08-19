Температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса

20-21 августа в республике погода ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, ветер ожидается юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В Ереване также погода ожидается без осадков.