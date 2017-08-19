В Афганистане ликвидирован один из командиров Талибана
Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан" Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане.
Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя афганской полиции Сайеда Сарвара Хуссайни.
Помимо командира ликвидированы еще четыре боевика.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы ухудшилась. На территории страны усилилось влияние "Исламского государства".
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