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В Афганистане ликвидирован один из командиров Талибана


Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан" Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане. 

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя афганской полиции Сайеда Сарвара Хуссайни. 

Помимо командира ликвидированы еще четыре боевика. 

Ситуация в Афганистане в последние месяцы ухудшилась. На территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

 



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