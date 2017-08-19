В Афганистане ликвидирован один из командиров Талибана

Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан" Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя афганской полиции Сайеда Сарвара Хуссайни.

Помимо командира ликвидированы еще четыре боевика.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы ухудшилась. На территории страны усилилось влияние "Исламского государства".