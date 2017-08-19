Абсурдно, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – Шаварш Кочарян

Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявление о том, что Турция намерена присоединиться к таможенной территории Евразийского экономического союза.

В ответ на вопрос Арменпресс он ответил:

«Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС».