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Абсурдно, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – Шаварш Кочарян


Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявление о том, что Турция намерена присоединиться к таможенной территории  Евразийского экономического союза.

В ответ на  вопрос Арменпресс он ответил:

«Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС».

 



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