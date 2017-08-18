Disney собралась снять отдельный фильм об Оби-Ване Кеноби

Киностудии Disney и Lucasfilm задумались о создании отдельного фильма о персонаже из вселенной "Звездных войн" джедае Оби-Ване Кеноби,пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по данным источников издания, на место режиссера фильма приглашен трижды номинировавшийся на "Оскар" британец Стивен Долдри (снял картины "Чтец" и "Билли Эллиот"). В то же время источники The Hollywood Reporter отмечают, что проект находится на ранней стадии разработки и у фильма пока нет сценария.

Ранее Оби-Вана Кеноби, наставника Люка Скайуокера, сыграли (в IV-VI эпизодах) Алек Гиннесс, который получил за эту роль "Оскар", и Юэн Макгрегор (в эпизодах I-III).