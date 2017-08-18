Вследствие драки у кладбища в Кармир-Блуре погиб человек

15-го августа, в районе 20:10, у кладбища в Кармир-Блуре произошла драка, во время которого избили мужчину 1958 года рождения и его сына, вследствие чего мужчина скончался.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь СК Армении Сона Трузян.

«15-го августа, около 20:40, из МЦ Святой богоматери поступило сообщение о том, что к ним был доставлен труп мужчины, 1958 г.р. Была назначена экспертиза для выяснения причин смерти, заключение пока не поступило. По предварительным данным, причиной смерти является генерализованный выраженный атеросклероз, с вытекающими последствиями. Полученные сыном гражданина телесные повреждения оценены как легкие»,- сказала пресс-секретарь СК Армении Сона Трузян.

По ее словам, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК Армении, проводится расследование. Погибший гражданин и его сын признаны пострадавшими.

«Назначены экспертизы, допрошены свидетели, уточняется состав участников драки, персонифицируются действия каждого из участников драки. Один человек привлечен в качестве подозреваемого, в его отношении применена мера пресечения в виде подписки о невыезде»,- сказала пресс-секретарь СК Армении Сона Трузян.

По сведениям, циркулируемым в сети, драка произошла между сотрудниками компании «Санитек» и местными жителями по причине мытья машины по сбору мусора.