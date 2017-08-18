Президент Армении Серж Саргсян провел совещание, посвященное формированию Всеармянского совета

Президент Армении Серж Саргсян провел 18-го августа совещание, посвященное подготовке к шестому форуму Армения-Диаспора и формированию Всеармянского совета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян, входящий в состав лиц, ответственных за работу оргкомитета, доложил об основных подходах в вопросе формирования Всеармянского совета.Данные подходы и механизмы формирования станут предметом обсуждения одного из заседания VI форума Армения-Диаспора, который пройдет 18-20 сентября.С учетом обсуждений прошлых лет, касавшихся новой всеармянской структуры, президент поручил в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, с действующими в диаспоре организациями, подготовить проекты целей формирования Всеармянского совета, критериев членства, а также повестки первого заседания структуры, которое намечено на 2018 год.Решение о подготовке создания Всеармянского совета было единогласно принято в сентябре 2015 года на 6-м заседании Государственной комиссии, координировавшей мероприятия к 100-летию Геноцида армян.