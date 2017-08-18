Граждане более 25 стран пострадали при теракте в Барселоне

Представители Австрии, Великобритании, Канады, Кувейта, Пакистана, США. Турции, Филиппин, Эквадора также оказались среди пострадавших в результате теракта в Барселоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу испанская газета La Vanguardia.

Ранее сообщалось о пострадавших гражданах и подданных Испании, Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции .

Подтверждено, что среди 13 жертв теракта трое немцев и один бельгиец. В числе пострадавших более 100 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое.

Накануне неизвестный на фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла. В рамках расследования теракта задержаны три человека, водителю фургона удалось скрыться.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".