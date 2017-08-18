Главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию вокруг КНДР

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ситуацию на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МИД РФ.

"Министры обсудили ситуацию вокруг КНДР и пути выхода из кризиса, - отметили в российском дипведомстве. - Лавров и Габриэль подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова, способствовать которому призвана российско-китайская дорожная карта корейского урегулирования".

"Подтверждена приверженность соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН", - добавили в МИД РФ.

Министры обсудили также "ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня и график предстоящих политических контактов".





