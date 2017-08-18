El Pais: исполнители терактов в Испании состояли в террористической ячейке из 12 человек

Исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе были членами террористической ячейки из 12 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники в службах безопасности.

Как отмечает издание, пять из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, трое в настоящий момент задержаны, еще четверо находятся на свободе.





