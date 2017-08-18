El Pais: исполнители терактов в Испании состояли в террористической ячейке из 12 человек
Исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе были членами террористической ячейки из 12 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники в службах безопасности.
Как отмечает издание, пять из них были ликвидированы при попытке совершить теракт в Камбрильсе, трое в настоящий момент задержаны, еще четверо находятся на свободе.
- 14:37 Граждане более 25 стран пострадали при теракте в Барселоне
- 14:30 ЕЭК позитивно оценивает уровень экономической активности в странах ЕАЭС
- 14:17 El Mundo: исполнителем теракта в Барселоне может быть 17-летний подросток
- 13:52 Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
- 13:49 У штаб-квартир ЕС и НАТО приспустили флаги в знак траура в связи с терактом в Барселоне
- 13:47 Главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию вокруг КНДР
- 13:46 El Pais: исполнители терактов в Испании состояли в террористической ячейке из 12 человек
- 13:26 В аэропорту Барселоны созданы зоны для приема родных жертв терактов
- 13:18 Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
- 13:05 Сборная Армении по баскетболу вернулась домой
- 13:01 Барселона после теракта: улицы города опустели
- 12:50 В Турции подорвали себя 2 террориста-смертника
- 12:45 СК Армении сообщает новые детали по делу об убийстве военнослужащего-контрактника
- 12:35 В Париже эвакуировали стихийный лагерь мигрантов
- 12:26 Оппозиционный лидер Ирана прекратил голодовку из-за уступок правительства
- 12:21 Будет сделано все, чтобы восстановить многообразие биосферы заповедника «Хосровский лес»: министр по охране природы Армении Арцвик Минасян
- 12:18 Правительственные силы в Сирии окружают террористов в районе города Акербат
- 12:10 Группа отличившихся арцахских военнослужащих получила денежную поддержку
- 12:08 В Барселоне в полдень объявят минуту молчания в память о жертвах теракта
- 12:03 Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины не приедет в Армению
- 11:58 Сборная Армении по дзюдо проводит сборы в Венгрии
- 11:57 В губернии Адана в Турции упал американский БПЛА
- 11:50 В Испании подтвердили арест третьего подозреваемого в связи с терактами
- 11:46 Президент Армении Серж Саргсян направил 18-го августа телеграмму соболезнования королю Испании Филиппу VI
- 11:35 Ереванский бестселлер 4/74: в рейтинговой таблице – вновь «Портрет Дориана Грея»
- 11:21 Плакаты фильма, рассказывающего о Геноциде армян, будут бесплатно установлены в торговом центре «Американа» в Глендейле
- 11:16 В теракте в Барселоне пострадали более 20 французов
- 11:04 В недоступных участках заповедника «Хосровский лес» имеются дымящиеся очаги: спецсамолет МЧС РФ «ИЛ-76» продолжит полеты
- 11:02 Раскрыто убийство в селе Неркин Кармирахпюр
- 11:02 В Японии прошли учения по экстренному оповещению на случай ракетного пуска КНДР
- 10:54 Левон Аронян продолжает лидировать в турнире в Сент-Луисе
- 10:50 Гол Тиграна Барсегяна помог победе «Вардара» над «Фенербахче»
- 10:44 Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии
- 10:40 Telegraph: мигранты из ЕС после Brexit могут остаться без пособий в Великобритании
- 10:32 Были обсуждены предстоящие планы Фонда виноградарства и виноделия Армении
20:36, 12.08.2017
Просмотрели 5958 раз Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские настроения – абсолютный фейк. Ара Саакян
12:36, 12.08.2017
Просмотрели 2377 раз Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами, стала предметом бурных обсуждений в киргизских соцсетях
14:52, 14.08.2017
Просмотрели 1226 раз Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы сотрудничества
18:13, 11.08.2017
Просмотрели 1130 раз В правительстве обсуждались структурные преобразования министерств
14:03, 14.08.2017
Просмотрели 1122 раз Во Владимире освятили армянскую церковь, для облицовки которой привезли 250 тонн армянского туфа