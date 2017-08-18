РФ, Турция и Иран готовятся вести совместные военные действия в Сирии
РФ, Турция и Иран готовятся вести совместные военные действия на севере Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса. По сообщениям СМИ, отправной точкой избран город Идлиб.Сроки и цели военных действий пока не называются. Во время переговоров по урегулированию сирийского конфликта 3-го мая 2017-года в Астане, РФ, Турция и Иран подписали меморандум, по которому эти 3 страны взяли на себя роль гаранта режима прекращения огня: они намерены создать в Сирии зоны безопасности.
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