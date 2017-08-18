Обнаружен гражданин, пытавшийся совершить убийство в Гюмри

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении 18 августа, в одном из зданий по проспекту Баграмяна в Ереване обнаружили и подвергли приводу 35-летнего жителя города Гюмри Артема Казаряна, считающегося в криминальном мире «вором в законе». Со второго июля текущего года он находился в розыске по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, 25 июня из медцентра Гюмри в полицейский отдел Кумайри поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельным ранением брюшной полости доставлен мужчина.

Выяснилось, что перед одним из кафе Гюмри произошла перестрелка, в которой приняли участие Артем Казарян, Карен Саргсян и пострадавший, 30-летний Геворк Акопян. В результате проведенных следственных мероприятий выяснилось, что огнестрельное ранение последнему нанес Артем Казарян.

По факту было возбуждено уголовное дело, Казарян был объявлен в розыск.

Как сообщалось ранее, еще 1 июля был арестован прежде осужденный за кражу Карен Саргсян.