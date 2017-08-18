В недоступных участках заповедника «Хосровский лес» имеются дымящиеся очаги: спецсамолет МЧС РФ «ИЛ-76» продолжит полеты

В результате разведывательного полета вертолета ВВС МО Армении над территорией заповедника «Хосровский лес» утром 18-го августа выяснилось, что в недоступных наземным путем участках заповедника «Хосровский лес» имеются дымящиеся очаги. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, вертолет ВВС МО Армении доставил в эти места отряды спасателей особого назначения МЧС Армении, которые на месте проведут работу по тушению остатков очагов пожара.

По данным МЧС Армении, ожидается повышение температуры воздуха, и для того, чтобы избежать новых вспышек пламени, спецсамолет МЧС РФ «ИЛ-76» продолжит полеты по тушению остатков очагов пожара.

По сей день спецсамолет МЧС РФ «ИЛ-76» совершил 15 вылетов и сбросов воды. Вопрос о необходимости дальнейших вылетов будет решен после разведки над территорией заповедника «Хосровский лес».

Накануне вечером пресс-служба МЧС РА также заявила, что в результате работ по ликвидации крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, к 17:30 по ереванскому времени, удалось потушить основные очаги огня на оставшемся участке периметром 2.5 км. Ранее удалось локализовать и потушить пожар периметром 13.5 км из 16 км. Подчеркивалось, что в работы по тушению огня подключены природоохранные и Вооруженные силы, местное население. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работу продолжил также российский противопожарный самолет Ил-76, который создавал пояса безопасности и влажную атмосферу с целью исключения возможности повторного возгорания.

Отметим, самолет Ил-76 МЧС России утром 15 августа начал полеты для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправляется на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване. Вопрос работы самолета 17 августа будет решен после исследования разведывательных данных.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.