Благотворительна организация армянина из Люксембурга выделила 100 000 евро на восстановление Хосровского леса

Благотворительная организация Adibekyan Family Foundation for Advancement бизнесмена и филантропа Гагика Адибекяна, направит 100 000 евро на устранение последствий пожаров в государственном заповеднике «Хосровский лес» в Армении.

Благотворительный фонд Adibekyan Family Foundation for Advancement бизнесмена и филантропа Гагика Адибекяна направит 100 000 евро на устранение последствий сильных пожаров в государственном заповеднике «Хосровский лес»в Араратской области Армении. Огонь охватил сотни гектаров уникальной заповедной территории, на которой произрастают 1,8 тысяч видов растений, из которых 24 – эндемики, и обитают занесенные в Красную книгу редкие животные: леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.

Основатель благотворительной организации Adibekyan Family Foundation for Advancement Гагик Адибекян: «Сегодня, когда судьба уникального заповедника «Хосровский лес» и экология целого региона находится под угрозой, мы не можем оставаться в стороне.Восстановление лесов после пожара требует длительного времени, большого труда и значительных средств. Я верю, что только действуя общими усилиями, мы сможем сократить срок восстановления этого уникального природного заповедника», -как передает Арменпресс, сказал он.

Одним из важнейших направлений деятельности благотворительной организации Adibekyan Family Foundation for Advancement (AFFA) является реализация программы социальных инвестиций и комплексного развития территорий малых городов Армении: Дилижана и Масиса. При поддержке органов власти, местных сообществ и жителей AFFA стремится улучшить городскую среду и создать комфортные условия для жизни людей в этих городах. В рамках этой программы в 2016 году при содействии AFFA в Масисе был создан и успешно работают Фонд Развития Масиса и Молодежный центр, регулярно проводятся серии городских социальных и культурных мероприятий, образовательные и спортивные программы, поддерживаются молодежные проекты и инициативы.