Опрос: более половины американцев выступают против импичмента Трампу

Доля американцев, выступающих против импичмента президенту США Дональду Трампу, составляет 53%, сторонники подобной инициативы составляют 40% населения, показал опрос неправительственного Общественного института исследования религий (Public Religion Research Institute, PRRI).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в конце июля число сторонников и противников отставки президента было равным — 42%, согласно опросу газеты USA Today и портала iMediaEthics.

Почти половина опрошенных (49%) считают, что Трамп нарушал конституцию, исполняя обязанности президента.

Действующий президент значительно проигрывает в популярности другим американским лидерам-республиканцам. Например, доля жителей США, положительно оценивающих Джорджа Буша-младшего, составляет 53%. Соответствующий показатель для Трампа находится на уровне 38%.

Опрос был проведен среди более двух тысяч граждан США в период с 2 по 8 августа. Погрешность результатов составляет 2,7 процентных пункта.