ЗПЧ направил в международные организации доклады об обстрелах Азербайджаном приграничных сел Армении

Аппарат омбудсмена подытожил все данные об обстрелах Азербайджаном с января по сей день приграничных сел Армении – Чинари, Воскепар, Баганис, Воскеван, Коти и Барекамаван.

Как сообщили Арменпресс в аппарате ЗПЧ, подведены итоги также всех фактов прицельного обстрела гражданского населения, размер нанесенного им ущерба – обозначив характер и закономерность всех нарушений.

Итоги направлены в международные структуры и правоохранительные организации. В настоящий момент ведется работа по организации и проведению встреч и дебатов по итогам мониторинга вышеуказанных событий.