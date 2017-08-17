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ЗПЧ направил в международные организации доклады об обстрелах Азербайджаном приграничных сел Армении


Аппарат омбудсмена  подытожил все данные об обстрелах Азербайджаном  с января по сей день приграничных сел Армении – Чинари, Воскепар, Баганис, Воскеван, Коти и Барекамаван.

Как  сообщили Арменпресс в аппарате ЗПЧ, подведены итоги также всех  фактов прицельного обстрела гражданского населения, размер нанесенного им ущерба – обозначив  характер и закономерность всех нарушений.

Итоги направлены в международные структуры и правоохранительные  организации. В настоящий  момент ведется работа  по организации и проведению встреч и дебатов по итогам мониторинга вышеуказанных событий. 



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