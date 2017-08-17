ЗПЧ направил в международные организации доклады об обстрелах Азербайджаном приграничных сел Армении
17:24, 17 Август, 2017
Аппарат омбудсмена подытожил все данные об обстрелах Азербайджаном с января по сей день приграничных сел Армении – Чинари, Воскепар, Баганис, Воскеван, Коти и Барекамаван.
Как сообщили Арменпресс в аппарате ЗПЧ, подведены итоги также всех фактов прицельного обстрела гражданского населения, размер нанесенного им ущерба – обозначив характер и закономерность всех нарушений.
Итоги направлены в международные структуры и правоохранительные организации. В настоящий момент ведется работа по организации и проведению встреч и дебатов по итогам мониторинга вышеуказанных событий.