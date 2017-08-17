Армения ведет переговоры с новыми бюджетными авиакомпанаиями

Правительство Армении ведет переговоры с новыми бюджетными авиакомпаниями об организации рейсов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

«Переговоры в процессе, однако сейчас не могу раскрыть скобки: на этом этапе важно молчание, когда придет время – мы все сообщим»,- сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

По его словам, сейчас из аэропорта «Ширак» в Гюмри успешно летают лоукостеры «Победа» и «Тарон-авиа», и наличие авиакомпании с армянским базированием говорит о динамичном развитии рынка.

В то же время, как сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян, заявок от новых армянских авиакомпаний пока не поступало. Авиакомпания «Армения» осуществляет чартерные рейсы, увеличивая их число.

Как сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян, правительство Армении, проводя политику открытого неба, отказалось от создания местным авиакомпаниям тепличных условий, следуя диктату рынка.