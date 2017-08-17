Заседание правительства Армении ведет вице-премьер Ваче Габриэлян

Заседание правительства Армении 17-го августа ведет вице-премьер, министр по международной экономической интеграции и реформам Ваче Габриэлян. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян находится в кратковременном отпуске, с 15-го по 18-е августа, и проводит его в Арцахе.

В повестке заседания правительства Армении 17-го августа - 36 вопросов, из них 29 – категории недокладываемых.