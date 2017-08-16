Рост цен на авиабилеты связан с пиком сезона: комментарии государственного и частного секторов

Авиабилеты по самым востребованным в Армении направлениям подорожали: это связано с пиком сезона. Арменпресс получил комментарии в связи с этим вопросом в Главном управлении гражданской авиации при правительстве Армении и армянских компаниях, занимающихся продажей авиабилетов.

Начальник управления по регулированию воздушных перевозок ГУГА Анна Чобанян отметила, что билеты в Армении значительно подорожали. Причиной является резкий рост спроса и отсутствие соответствующего предложения.

“В этот сезон, в частности, в августе, билеты дорожают, и не только в Армении, но и во всем мире”, - сказала она.

Насколько подорожали авиабилеты, станет известно после публикации Статистической службой соответствующей информации. “Цены на авиабилеты постепенно начнут снижаться уже в сентябре. Тогда спрос снизится, и рынок урегулируется”, - сказала Чобанян.

По ее словам, когда спрос резко увеличивается, билеты эконом-класса быстро продаются, остаются только билеты на бизнес-класс.

Представитель отметила, что поток пассажиров вырос на 30%. Примечательно, что прибывающих в Армению пассажиров было больше, чем отбывающих.

Занимающиеся продажей авиабилетов армянские компании сообщили, что подорожания билетов были по нескольким направлениям в связи с пиком сезона. В частности, на около 300 евро подорожали билеты в Барселону и итальянские города, однако с середины сентября цены, как правило, снова снижаются.

По словам представителей авиакомпаний, подорожали в основном билеты на направления, имеющие высокий спрос. Размер роста цен зависит от загруженности данного направления. Отмечается, что из самых востребованных направлений подорожали рейсы Ереван-Москва и Ереван-Киев.