Американская марка Victoria’s Secret обновила коллекцию нижнего белья Body by Victoria. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 августа.

В нее вошли три вида бюстгальтеров — Unlined, Lightly Lined и Push-Up — они, по словам представителей марки, обеспечивают необходимую поддержку груди, подчеркивая естественные и сексуальные формы.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.