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Президент Армении Серж Саргсян поздравил президента Кореи Мун Чже Ина


16-го августа президент Армении Серж Саргсян поздравил президента Кореи Мун Чже Ина с национальным праздником – Днем освобождения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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