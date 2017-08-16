Премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян встретил прибывшего в Арцах во время отпуска премьер-министра Армении Карена Карапетяна

Премьер Армении Карен Карапетян принял участие в мероприятии, имеющем историческое значение для Арцаха - церемонии закладки фундамента завода по производству воды близ города Карвачар.

Премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян накануне встретил прибывшего в Арцах с неофициальным визитом премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Отметим, что Карен Карапетян решил провести свой краткосрочный отпуск именно в Арцахе.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Арцаха, премьеры двух армянских республик вместе ознакомились с рядом экономических проектов в Шаумянском районе, строительными работами на автомагистрали Варденис-Мартакерт, а также с работами по строительству местной ГЭС.

После этого они приняли участие в церемонии закладки фундамента завода по производству воды близ города Карвачар.

«Это исторический момент, поскольку закладывается основа беспрецедентного по масштабам для Шаумянского района завода. Данный проект реализуется посредством иностранных инвестиций с целью обеспечить экспорт карвачарской воды в больших объемах. Это окажет значительное воздействие на социально-экономическое развитие данного района, стимулируя также развитие инфраструктур на окрестных территориях. Посему правительство намерено максимально содействовать реализации данной программы», – отметил премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян.