Иран рассматривает предложение  Армении увеличить объемы поставляемого газа

Национальная газовая компания Ирана обдумывает желание Армении увеличить объемы поставляемого газа. Как передает Арменпресс, об этом сказал начальник международного отдела компании Бехзад Бабазаде в интервью сайту theiranproject.com.

«Максимальный объем экспортного газа в Армению взамен на эл/энергию меньше 1 млн кб/м в день. Армянская сторона хочет увеличить в день до 2 или 2,5 млн кб/м. мы рассматриваем этот вопрос. Мы предпочитаем заключить с Арменией прямое соглашение по поставкам газа, чтобы получать оплату прямо, без эл/энергии. Если соглашение будет достигнуто, прежний договор «газ взамен на эл/энергию не будет дезавуирован. Он был подписан двумя правительствами. Но компании выгоднее подписать непосредственно свое соглашение с Арменией и получать плату за газ», сказал Бабазаде.

На вопрос, планируется ли заключить с Арменией отдельное соглашение, Бабазаде ответил утвердительно, добавив, что в этом направлении уже были переговоры. «Разумеется, Армения предпочитает российскую цену за газ, но для нас она не выгодна», - сказал он.

Относительно газового соглашения с Грузией Бабазаде сказал, что договор о поставках подписан, но не дополнен. «Причина в том, что газ должен проходить через Армению, а между тем переговоры между Грузией и Арменией еще не завершены», - сказал он.