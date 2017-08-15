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Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное  послание  президенту  Индии


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное  послание  президенту  Индии Раму Натху Ковинду по случаю национального праздника Индии – Дню независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 

 



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