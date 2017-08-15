Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии Раму Натху Ковинду по случаю национального праздника Индии – Дню независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.