Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

Иран угрожает сразу разорвать ядерное соглашение в случае введения Вашингтоном против Тегерана новых санкций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

"Если они [США] захотят прибегнуть к тем же методам [санкциям], то мы в короткий промежуток времени - не в течение недели или месяца, а через несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации [до заключения ядерной сделки]", - приводит слова Роухани агентство AFP.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий, о начале реализации которого было объявлено 16 января 2016 года. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.





