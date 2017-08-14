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По факту убийства военнослужащего со стороны противника возбуждено уголовное дело


В Следственном отделе третьего гарнизона  возбуждено уголовное  дело по факту  убийства со стороны противника срочного военнослужащего Армана Самвеловича Мовсисяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном отделе, добавив: «14-го августа, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, от пули противника смертельное огнестрельное ранение в голову получил военнослужащий части N Арман Самвелович Мовсисян.

В  Следственном отделе третьего гарнизона  возбуждено уголовное дело – по факту  убийства на почве национальной, расовой или религиозной  деятельности. Проводится  следствие».



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