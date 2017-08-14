По факту убийства военнослужащего со стороны противника возбуждено уголовное дело
18:47, 14 Август, 2017
В Следственном отделе третьего гарнизона возбуждено уголовное дело по факту убийства со стороны противника срочного военнослужащего Армана Самвеловича Мовсисяна.
Об этом Арменпресс сообщили в Следственном отделе, добавив: «14-го августа, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, от пули противника смертельное огнестрельное ранение в голову получил военнослужащий части N Арман Самвелович Мовсисян.
В Следственном отделе третьего гарнизона возбуждено уголовное дело – по факту убийства на почве национальной, расовой или религиозной деятельности. Проводится следствие».