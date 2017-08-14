В рамках продолжающегося рабочего визита в Казахстан премьер-министр Армении Карен Карапетян провел беседу со своим коллегой из Беларуси Андреем Кобяковым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, руководители правительств обеих стран обсудили повестку армяно-белорусских экономических связей и перспективы их дальнейшего развития. Были затронуты также вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян находится в Астане, куда он прибыл для участия в заседании межправительственного совета стран ЕАЭС.