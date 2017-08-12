Советник министра транспорта Египта умер после посещения места аварии поездов

Советник министра транспорта Египта по железным дорогам Мустафа эль-Сайед умер после посещения места столкновения двух поездов. Как сообщает «Армепресс», об этом информирует Lenta.ru со ссылкой на телеканал Аль-Арабиа.

По информации телеканала, у мужчины случился сердечный приступ. Чиновник был госпитализирован, он впал в кому и затем скончался.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате столкновения поездов в районе Александрии на севере Египта возросло до 49, пострадали не менее 179 человек.