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Иракские курды не намерены менять дату референдума, несмотря на призыв США


Референдум независимости Иракского Курдистана состоится 25 сентября, несмотря на призыв США отложить дату проведения. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости».

"Дата остается без изменений – 25 сентября", - заявил высокопоставленный представитель курдов Хошияр Зебари.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой региона Иракский Курдистан Масудом Барзани призвал отложить курдский референдум о независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон.



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