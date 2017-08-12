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За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2200 выстрелов в сторону Арцаха


За промежуток  времени 6-12 августа на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций произведено более 2200 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  несмотря на то, что на передовой сохранялась относительно  спокойная ситуация, передовые  части Армии обороны  Арцаха не теряют бдительности и владеют ситуаций и тактической  инициативой.



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