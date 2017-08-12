За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2200 выстрелов в сторону Арцаха
14:33, 12 Август, 2017
За промежуток времени 6-12 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2200 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, несмотря на то, что на передовой сохранялась относительно спокойная ситуация, передовые части Армии обороны Арцаха не теряют бдительности и владеют ситуаций и тактической инициативой.
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