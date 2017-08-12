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Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами в киргизских соцсетях, стала предметом бурных обсуждений


Предметом  бурных обсуждений стала статья на фейк-сайте armenianreport.com  в киргизских соцсетях, которая носит явно фашистский  характер.

Отвечая на вопросы, касающиеся этой  статьи, директор ИА Арменпресс Арам Ананян подчеркнул,  что это не  армянский источник.

«Скажу больше – это антиармянский  сайт, созданный  с целью именно такой информационной  операции против  Армении. Мы  их выявили уже давно. Прикидываясь армянским, этот азербайджанский  ресурс преследует вполне  конкретные цели», - сказал Арам Ананян.

Этот сайт, распространяющий фашистские  настроения в соцсетях киргизского домена, стимулирует антиармянские  настроения после шума, возникшего в  связи с   победой армянки Сусанны Егорян на международном конкурсе  красоты в Ливане   World Next Top Model 2017. 

Сусанна Егорян, представляющая Киргизию на международном конкурсе  красоты  в  Ливане, во время одного из показов вышла с лентой  «Армения». После  этого в  Киргизии прозвучали призывы лишить ее гражданства. В своем Instagram модель пояснила, что не  предавала Киргизию, а выполнила условия конкурса в Ливане.  «Условия были следующие: один раз мы  должны были представлять свою страну, в другой – национальность, указанную в  паспорте. Мне, как  и многим другим девушкам, дали по две ленты. Не понимаю, почему поднялся такой  шум. Я свою страну  не  предавала», - написала Сусанна.

Используя этот шум в  Киргизии вокруг имени Сусанны и представляясь армянским, сайт armeniareport.com опубликовал статьи с оскорбительными высказываниями, тем самым подливая масла в огонь. После  этой  антикиргизской  статьи в  соцсетях киргизского домена увеличились антиармянские  публикации и усилились антиармянские  настроения.



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