Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами в киргизских соцсетях, стала предметом бурных обсуждений

Предметом бурных обсуждений стала статья на фейк-сайте armenianreport.com в киргизских соцсетях, которая носит явно фашистский характер.

Отвечая на вопросы, касающиеся этой статьи, директор ИА Арменпресс Арам Ананян подчеркнул, что это не армянский источник.

«Скажу больше – это антиармянский сайт, созданный с целью именно такой информационной операции против Армении. Мы их выявили уже давно. Прикидываясь армянским, этот азербайджанский ресурс преследует вполне конкретные цели», - сказал Арам Ананян.

Этот сайт, распространяющий фашистские настроения в соцсетях киргизского домена, стимулирует антиармянские настроения после шума, возникшего в связи с победой армянки Сусанны Егорян на международном конкурсе красоты в Ливане World Next Top Model 2017.

Сусанна Егорян, представляющая Киргизию на международном конкурсе красоты в Ливане, во время одного из показов вышла с лентой «Армения». После этого в Киргизии прозвучали призывы лишить ее гражданства. В своем Instagram модель пояснила, что не предавала Киргизию, а выполнила условия конкурса в Ливане. «Условия были следующие: один раз мы должны были представлять свою страну, в другой – национальность, указанную в паспорте. Мне, как и многим другим девушкам, дали по две ленты. Не понимаю, почему поднялся такой шум. Я свою страну не предавала», - написала Сусанна.

Используя этот шум в Киргизии вокруг имени Сусанны и представляясь армянским, сайт armeniareport.com опубликовал статьи с оскорбительными высказываниями, тем самым подливая масла в огонь. После этой антикиргизской статьи в соцсетях киргизского домена увеличились антиармянские публикации и усилились антиармянские настроения.