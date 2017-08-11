Госдеп не комментирует данные о возможном закрытии одного из консульств РФ

Госдепартамент США отказался комментировать сведения о том, что вашингтонская администрация рассматривает возможность закрытия одного из генеральных консульств России.



"На этот счет ничего для вас нет", - заявила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу сообщить, соответствует ли действительности такая информация. Ранее об этом написала газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Отмечается, что в США действует четыре генеральных консульства России [в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне]. При этом в России аналогичных американских учреждений - три [в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке].

Москва 28 июля предложилаВашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США.