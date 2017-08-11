В Израиле умер старейший мужчина планеты

Старейший мужчина мира Исраэль Кристал ушел из жизни в Израиле, долгожитель в юности пережил ужасы холокоста и скончался в возрасте 113 лет, сообщает телеканал i24news.

Кристал родился в Польше. Во время Второй мировой войны его вместе с семьей перевозили из одного концлагеря в другой. В Лодзинском гетто погибли двое его детей. Затем в Освенциме была убита супруга Кристала.

В 1950 году он эмигрировал в Израиль и провел последние годы жизни в городе Хайфа, получая поддержку детей от второго брака, внуков и правнуков.

Кристал должен был отметить свой 114-й день рождения 15 сентября.