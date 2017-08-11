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Известна дата открытия  Звезды Азнавура на Аллее почета в  Голливуде


Известна дата открытия  Звезды Азнавура на Аллее почета в  Голливуде. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Hollywoodchamber.

Открытие  состоится 24 августа. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages.

Всемирно известный шансонье  Шарль Азнавур родился 22 мая 1924г. в Париже, в семье  армянских беженцев Миши и Кнар Азнавурянов. Имя  при рождении – Шахнур Вагинак Азнавурян. 

С  мая 2009г. Азнавур является послом Армении в Швейцарии и представительстве  ООН в  Женеве, а также постпредом Армении в  различных международных организациях.

93-летний  Король шансона – автор более 1200 песен на 8-и языках. «Французский Фрэнк Синатра» в активном творчестве уже без малого 80 лет.



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