Известна дата открытия Звезды Азнавура на Аллее почета в Голливуде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Hollywoodchamber.

Открытие состоится 24 августа. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages.

Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур родился 22 мая 1924г. в Париже, в семье армянских беженцев Миши и Кнар Азнавурянов. Имя при рождении – Шахнур Вагинак Азнавурян.

С мая 2009г. Азнавур является послом Армении в Швейцарии и представительстве ООН в Женеве, а также постпредом Армении в различных международных организациях.

93-летний Король шансона – автор более 1200 песен на 8-и языках. «Французский Фрэнк Синатра» в активном творчестве уже без малого 80 лет.