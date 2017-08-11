Ведется работа по расширению экспорта армянских лекарств

Фармацевтические предприятия Армении ведут работу по расширению экспорта армянских лекарств: уже имеется определенный прогресс. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замдиректора «Экспертного центра медицинских препаратов и оборудования Минздрава Армении Альберт Саакян.

«Около 10% лекарственных препаратов, зарегистрированных в Армении, являются препаратами армянского производства. Они покрывают около 7% местного спроса. В основном, это препараты из различных групп фармакопеи: таблетки, порошки, капсулы, ампулы, растворы для капельного введения, мази, свечи, суспензии, диффузии и пр.

В Армению ввозится около 90% требующихся медицинских препаратов. Самые крупные импортеры медицинских препаратов – Швейцария, Венгрия, Германия, Франция, Словения, РФ, Австрия, Грузия, Великобритания, США»,- сказал замдиректора «Экспертного центра медицинских препаратов и оборудования Минздрава Армении Альберт Саакян.

По его словам, производимые в Армении медицинские препараты, в основном, экспортируются в Ирак, Молдову, Казахстан, Таджикистан, РФ, Латвию, Грузию, Узбекистан, Беларусь, Украину, Йемен и Вьетнам.

Основные организации-экспортеры – компании «Арпимед», «Ликвор», «Фарматек» и Ереванский фармхимзавод.

«По нашим данным, фармацевтические предприятия Армении ведут работу по расширению экспорта армянских лекарств: уже имеется определенный прогресс. Например, ЗАО «Ликвор», получив сертификат качества GMP, начал экспортировать свою продукцию в Ирак и Вьетнам»,- сказал замдиректора «Экспертного центра медицинских препаратов и оборудования Минздрава Армении Альберт Саакян.

Как сказал гендиректор другой компании, имеющей сертификат качества GMP, ЗАО «Арпимед», Вачаган Казарян, экспорт растет год от года.

С 2014-года они экспортировали медицинские препараты Туркмению и Казахстан, а с этого года начали экспортировать медицинские препараты в Йемен.

Как сказал замдиректора «Экспертного центра медицинских препаратов и оборудования Минздрава Армении Альберт Саакян, основные проблемы в фармацевтике касаются финансовых вложений, а также недостатка в квалифицированных фармацевтах. Именно от этого зависит расширение производства и охват новых рынков. В законодательной области ведется работа: Минздрав Армении занят разработкой около 60 законодательных актов, которые связаны с новым законом о лекарствах.

Анна Григорян