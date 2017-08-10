Макроэкономические показатели стран региона Евразии улучшились . Как передает «Арменпресс», об этом сказано в докладе ЕАБР за первое полугодие.

ЕАБР повысил прогноз экономического роста в регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6% (ежеквартальный макрообзор) Москва, 10 августа 2017г. Ключевые макроэкономические индикаторы демонстрируют улучшение в странах — участницах Евразийского банка развития (ЕАБР) в первом полугодии 2017 года. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР. Восстановление мировых цен на биржевые товары, а также ослабление валютных дисбалансов позитивным образом сказались на внешнеторговых потоках стран ЕАБР. «Если в I квартале 2016 года сокращение экспорта товаров и услуг наблюдалось во всех странах — участницах ЕАБР, за исключением Армении, то в текущем году положительный рост экспорта продемонстрировали все страны Банка без исключения (согласно предварительной статистике платежного баланса, в Армении рост экспорта товаров и услуг в I квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 17,8%, в Беларуси — 20,7%, в Казахстане — 24,5%, в Кыргызстане — 20,5% , в России — 33,7%, в Таджикистане — 22,7%). Оживление экономической активности в России способствовало улучшению макроэкономических показателей в Армении, Кыргызстане и Таджикистане через каналы денежных переводов», — отмечает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. Восстановление экономической активности, сопровождаемое ослаблением инфляционных рисков, положительно сказалось на уровне жизни населения в регионе. В I квартале 2017 года в отличие от аналогичного периода предыдущего года реальная заработная плата демонстрирует положительную динамику во всех странах ЕАБР. Исключением стал Казахстан, где темпы сокращения заработной платы замедлились на 0,7 п. п. — до 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Авторы доклада отмечают, что ускорение экономической активности в странах ЕАБР в первом полугодии 2017 года явилось поводом для пересмотра прогноза ВВП по итогам 2017 года. Прирост ВВП в России увеличен на 0,3 п. п. — до 1,4%. Более значительные изменения произошли в Казахстане и Армении. Отложенный эффект стимулирующей фискальной и денежно-кредитной политики 2016 года на фоне быстрого восстановления денежных переводов нашли отражение в динамике потребительского спроса Армении в первом полугодии 2017 года. На этом фоне прогноз прироста ВВП Армении на 2017 год был увеличен с 2,9% до 5,2%. В Казахстане более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, обусловленное благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и более выраженным эффектом от ввода новых мощностей, легло в основу улучшения прогноза ВВП на 2017 год, который был оценен на уровне 3,4%.