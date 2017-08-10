Руководитель аппарата Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении освобожден с занимаемой должности



Руководитель аппарата Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Армен Шахназарян освобожден с занимаемой должности. Как передает «Арменпресс» , решение об этом было принято на заседании правительства Армении. Вопрос представил министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян. Армен Шахназарян был назначен на пост руководителя аппарата Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении в январе 2015 года.