В августовском номере журнала «Kaleidoscope», принадлежащего польской авиакомпании «LOT», темой месяца стала Армения: опубликованы заметки о культуре армянского народа, об армянской кухне и пр.

Как передает «Арменпресс» , польская авиакомпания «LOT» в течение месяца будет раздавать пассажирам журнал, рассказывающий о туристической привлекательности Армении. Акция будет проходить на всех бортах польской авиакомпании «LOT», в различных аэропортах и пр.