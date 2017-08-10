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Польская авиакомпания «LOT» в течение месяца будет раздавать пассажирам журнал, рассказывающий о туристической привлекательности Армении


В августовском номере журнала «Kaleidoscope», принадлежащего  польской авиакомпании «LOT», темой месяца стала Армения: опубликованы заметки о культуре армянского народа, об армянской кухне и пр.

Как передает «Арменпресс», польская авиакомпания «LOT» в течение месяца будет раздавать пассажирам журнал, рассказывающий о туристической привлекательности Армении. Акция будет проходить на всех бортах польской авиакомпании «LOT», в различных аэропортах и пр.

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