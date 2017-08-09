Решением премьер-министра РА Карена Карапетяна Ованес Саакян назначен начальником Государственной службы соцобеспечения Министерства труда и социальных вопросов.

Об этом Арменпресс сообщили в Правительстве РА.

Ованес Саакян – депутат НС прошлого созыва от РПА.

Решением Карена Карапетяна 7 августа Артак Казарян был освобожден от обязанностей начальника Государственной службы соцобеспечения