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Ованес Саакян назначен начальником Государственной службы соцобеспечения


Решением премьер-министра РА Карена  Карапетяна Ованес Саакян назначен начальником Государственной  службы  соцобеспечения Министерства труда и   социальных вопросов.

Об этом Арменпресс сообщили в Правительстве РА. 

Ованес Саакян – депутат НС прошлого созыва от РПА.

Решением Карена Карапетяна 7 августа Артак  Казарян был освобожден от обязанностей начальника Государственной  службы  соцобеспечения

 



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