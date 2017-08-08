Армянская сторона опровергает дезинформацию Азербайджана об обстреле села: на границе было спокойно

Армянская сторона опровергает дезинформацию Азербайджана о якобы имевшем место обстреле азербайджанского села, в результате чего был ранен 13-летний ребенок. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. В своем сообщении он пишет:

«Вечером 7-го августа азербайджанские СМИ распространили дезинформацию о том, будто армянские ВС обстреляли азербайджанское село Гаралар, в результате чего был ранен 13-летний ребенок. Категорически опровергаем эту дезинформацию и предупреждаем военно-политическое руководство Азербайджана, что любая провокация не останется безответной, и вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону. Вчера вечером и ночью на границе было относительно спокойно, армянская сторона вообще не стреляла. Пропагандистская фальсификация азербайдбанской стороны разоблачается снимками ран ребенка, в которых очевидно, что раны старые и не могут быть причинены осколками снарядов».