В этом году в Армении было открыто более 2 600 новых рабочих мест. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

По его словам, в этом году открылся Арцвабердский филиал компании «Тавуш текстиль», занимающейся производством перчаток, был расширен филиал в Чоратане, действует филиал компании «Тавуш текстиль» в селе Мовсес. В результате было создано 200-250 новых рабочих мест.

В этом году открылся новый цех компании «Алекс текстиль», в результате чего было создано 300- новых рабочих мест. В сентябре планируется ввод в эксплуатацию 2 филиалов компании «Алекс текстиль», в результате чего будет создано 500-600 новых рабочих мест.

«Есть новости в производстве напитков. В Дилижане состоялся ввод в эксплуатацию пивного завода. В Сюнике откроется консервный завод, в результате чего будут созданы новые рабочие места. В общем, по скоординированным нами программам, будет создано 7000 новых рабочих мест. По положению на данный момент, уже было открыто более 2 600 новых рабочих мест»,- сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

Новые комапнии и расширающиеся цеха реализуют продукцию на месте, или же экспортируют ее. На наще замечание о том, что активный товарооборот с странами ЕАЭС имеется только с РФ, начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян сказал, что они работают в отношении активизации товарооборота с другими странами ЕАЭС.

«Государство формирует определенную среду, которая дает возможность бизнесу выпускать конкурентоспособную продукцию и экспортировать ее. Для этого государство устанавливает режим благоприятствия сля входа на рынки иных стран, применяет определенные механизмы поддержки. Если Армения является членом ЕАЭС со всеми вытекающими последствиями, то бизнес должен проявить гибкость, агрессивность – для того чтобы войти на соответствующие рынки»,- сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

По его словам, в условиях созданных механизмов и возможностей бизнес сам решает, куда ему входить. В любом случае, как сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян, бизнес работает в направлении стран ЕАЭС. С Казахстаном есть попытка сотрудничать в области рынка золотых изделий.

«Бизнес сам должен проявить гибкость, откликнуться на спрос, поднимать вопросы. Возможно, что многие недостаточно информированы о созданных возможностях, однако мы работаем в этом направлении»,- сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

По его словам, дипкорпус также вовлечен в вопросы организации экспорта и привлечения инвестиций.

Анна Гзирян